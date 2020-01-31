حركة الثقافة والفن تستذكر الشهيدين فجين وبارين

وزين مركز جميل هورو بصور الشهيدتين بارين وفجين والزي الذي كان ترتديانه أثناء تقديم العروض الفنية.

وذكرت الإدارية في مركز جميل هورو للثقافة والفن سوزدار خمكين، لمحة عن حياة بارين وفجين ومسيرتهما الفنية والنضالية وقالت " كانتا طموحتين للوصول الى تحرير ارضهم وحماية ثقافتهم".

وأضافت سوزدار" في خنادق القتال كانتا ترفعان معنويات اصدقائهم من خلال تأدية الأغاني الثورية".

وقالت فاطمة عبدو، صديقة الشهيدتين "كانتا مثالاً لنا لنقتدي بهما ونتمسك أكثر بثقافتنا، فالطريق الذي رسمته الشهيدتان طريق حرية المرأة والخلاص من العبودية".

وذكرت الإدارية في مؤتمر ستار فاطمة حسن، مقتطفات عن حياة المناضلة فجين اثناء تلقيهم تعليمهم بلغتهم الام سوياً وقالت "رغم صغر سنها الا انها كانت مندفعة لحماية ثقافتها من خلال تلقيها تعليمها وعملها في حركة الثقافة والفن ولم تقف لوهلة بانضمامها لوحدات حماية المرأة"، واكملت:" لتصبح رمز للحرية والمقاومة ومثالاً للمرأة الحرة التي تمسكت بثقافتها".

فيما عاهدت والدة الشهيدة "فجين" أليف عثمان بالسير على خطى الشهداء حتى الوصول لمبتغاهم "وتحرير ارضنا من المرتزقة".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت حركة الثقافة والفن صور تذكارية لوالدتي الشهيدتين من رسومات أعضاء ثقافة والفن.

واستشهدت عضوتا حركة الثقافة والفن بحلب، بارين وفجين، خلال مقاومة العصر ضد الاحتلال التركي في مطلع عام 2018.

(م)

ANHA