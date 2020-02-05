حرق منازل الكرد وسلب اموال الاهالي في كري سبي

منذ احتلال الجيش التركي ومرتزقته لمدينة كري سبي تل أبيض في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استخدمت المجموعات المرتزقة الموالية للاحتلال التركي أسلوب تهجير المدنيين لتحقيق هدفهم بالتغيير الديمغرافي المنطقة بالإضافة إلى قيامهم بعمليات نهب وسلب لممتلكات المدنيين.

وإحدى العائلات المتضررة من مرتزقة جيش الاحتلال التركي في مدينة كري سبي المحتلة هي عائلة (ه م) القاطنة في مدينة كوباني التي أُحرق منزلها وكل ما فيه من محتويات على يد المرتزقة بعد أن تهجّرت جراء العدوان التركي على المدينة.

تقول المُهجّرة (ه م) التي فضلت عدم الكشف عن صورتها لأسباب خاصة بأنهم هُجّروا من مدينتهم أثناء هجوم تركيا، ولم يتمكنوا من جلب الكثير من حاجياتهم، وسارعوا لإنقاذ أرواح الأطفال من القصف الهمجي التركي.

وأوضحت بأنه "بعد احتلال تركيا لمدينة كري سبي جرى استهداف وحرق منازل الكرد، وانتهجوا مبدأ التفرقة بين مكونات المنطقة، بالإضافة إلى القيام بعمليات سرقة ونهب ممتلكات الكرد، وإدخالها الى الأراضي التركية وبيعها في الأسواق".

ومن جهة أخرى، قالت مصادر من داخل مدينة كري سبي المحتلة لوكالة أنباء هاوار بأن مرتزقة الاحتلال التركي يصادرون ممتلكات الأغنياء في المدينة.

وأوضحت المصادر بأن المرتزقة يسلبون الآلات الزراعية والسيارات والماشية ومادتي القمح والشعير وغيرها من الممتلكات من المدنيين الذين يلاحظ عليهم بأن أوضاعهم المادية جيدة.

وبينت المصادر أسماء بعض العائلات التي تمت مصادرة ممتلكاتها هي عائلة كل من محمد منبجي وعيدان سلوم، وعشرات من العائلات الأخرى.

(ج)

ANHA