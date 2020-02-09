حرب محتملة في غزة.. نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، خلال انعقاد جلسة للحكومة، الاستعداد لشن حملة عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة.

وبدوره قال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم: إن إعلان نتنياهو بدء رسم خرائط جديدة وفق صفقة القرن امتداد للعدوان الأمريكي الإسرائيلي، داعياً الشعب الفلسطيني إلى "تكثيف المقاومة والاستبسال".

وقال برهوم في بيان: "إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن بدء التعاون الأمريكي الإسرائيلي لرسم الخرائط الجديدة، لضم المستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، امتداد للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا الفلسطيني، وعليهم تحمل نتائج وتداعيات استمرار هذا العدوان".

من جهته أكد أيضاً الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن "الرد العملي على إعلان نتنياهو عن بدء رسم خرائط جديدة وفق صفقة القرن هو تصاعد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال، والانسحاب من اتفاقية أوسلو".

وكان مراسل وكالة أنباء هاوار في غزة نقل عن مصدرٍ مطلّع في وقت سابق، أن الفصائل الفلسطينية، قررت الدخول في حالة من الاستنزاف مع الجيش الإسرائيلي، للضغط على الوسطاء والحكومة الإسرائيلية بشأن تفاهمات التهدئة، عبر سياسة "تنقيط القذائف الصاروخية"

وأوضح "يجري يومياً، إطلاق قذائف صوب المدن والمواقع العسكرية الإسرائيلية، مع استعدادها أيضاً للمضي في هذه الحالة، حتى لو أوصلت إلى جولة قتال جديدة مع الجيش الإسرائيلي".

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن, والتي أثارت ردود أفعال إقليمية ودولية.

(ي ح)