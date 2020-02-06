حادثة جديدة لإحراق خيمة في مخيم الهول

نقل مراسلنا في مخيم الهول الذي يحوي عائلات مرتزقة داعش بأن مجموعة من نساء المرتزقة, أحرقوا خيمة المدعوة (أم كلثوم محمد) وهي أوزبكستانية الجنسية.

وبحسب المراسل أن ذلك حدث في قسم (المهاجرات)، وهو اسم يطلق على نساء مرتزقة داعش الأجانب.

وتستمر جرائم نساء مرتزقة داعش المتشددات بحق نساء أخريات، يحاولن التخلص من الذهنية الداعشية المتطرفة في مخيم الهول, في محاولة منهن لإحياء الفكر الداعشي, والسيطرة على أفكار قاطني المخيم.

وبدورها أكدت القوى الأمنية الخاصة بمخيم الهول أن هذا النوع من العمليات تقوم بها عدد من نساء داعش، لإثارة الفوضى داخل المخيم، وحماية الذهنية الداعشية المتطرفة.

ويعدّ مخيم الهول أكبر المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويقطنه أكثر من 68 ألف شخص، منهم نازحون سوريون ولاجئون عراقيون، بالإضافة إلى نساء وأطفال مرتزقة داعش, كما يُعدّ الأخطر من بين مخيمات العالم، نتيجة وجود أكثر من 40 ألف من زوجات وأطفال مرتزقة داعش.

وكانت مسؤولة القوات الأمنية في مخيم الهول أيلول رزكار قد أكدت لوكالة هاوار في وقت سابق أن ارتفاع وتيرة الجرائم في مخيم الهول تنبئ بالخطر الذي يشكله بقاء عائلات المرتزقة في المخيمات، دون تحرك الدول المعنية بشكل جِدّي لإيجاد حلول جذرية لهم.

(أ م/سـ)

ANHA