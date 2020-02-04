جيش الاحتلال يواصل تغيير ديمغرافية عفرين ويوطّن آلاف العائلات المرتزقة في المقاطعة

وقال مصدر من ناحية بلبله أن أكثر من ٨٠٠ عائلة قادمة من إدلب تم توطينها في الناحية.

وأشرف على عملية التوطين مرتزقة صقور الشمال والسلطان مراد.

وتم توطين عائلات المرتزقة في مركز الناحية وفي قرى ،بيلان، قورنة، هياما، سعريا، بيكه، قسطل خضريا، حسن ديرا".

وفرض المرتزقة على أهالي عفرين توطين المرتزقة في منازلهم.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر آخر أن مرتزقة جيش الاحتلال التركي وطّنوا عائلات جديدة للمرتزقة القادمين من إدلب، ففي قرية ترنده التابعة لمركز عفرين 55 عائلة، وقرية برج حيدر بناحية شيراوا 68 عائلة مرتزقة، وقرية استير التابعة لمركز عفرين عائلتان، وقرية عنداره 240 عائلة مرتزقة، بالإضافة لقرية كفيرة التابعة لمركز عفرين 85 عائلة مرتزقة، قرية إسكان التابعة لناحية شيراوا حولي 66 عائلة مرتزقة، قرية كفر زيت التابعة لناحية جندريسه حوالي 57 عائلة مرتزقة، جوقة التابعة لمركز عفرين 24 عائلة مرتزقة، قرية بابليت التابعة لمركز عفرين 62 عائلة مرتزقة، تل طويل التابعة لمركز عفرين 45 عائلة مرتزقة، قرية باسوطة في شيراوا 38 عائلة مرتزقة.

خطف المدنيين مقابل الفدية

وبحسب مصدر من منطقة راجو فإن مرتزقة جيش الاحتلال التركي خطفوا عدداً من المواطنين في عفرين وطالبوا بالفدية مقابل الإفراج عنهم.

وحصل المصدر على أسماء المخطوفين وهم كل من عزالدين أنور علي، تم خطفه قبل أسبوعين والذي يبلغ من العمر 35 عاماً، من أهالي قرية حسن كلكاوي التابعة لناحية راجو.

وطالب المرتزقة ذوي المختطفين بمبلغ وقدره 300 ألف ل.س مقابل الإفراج عنه.

وبتاريخ 1شباط الحالي خطف المرتزقة مواطنين من أهالي قرية هايامو التابعة لناحية راجو وهما أيهان محمد معمو، وهيثم محمد معمو.

ولايزال مصير هؤلاء المخطوفين مجهولاً حتى الآن.

ويذكر أن مرتزقة الاحتلال التركي قبل أيام خطفوا مواطناً من سكان عفرين، وهو تاجر زيت، وبعد استلام الفدية قاموا بقتله.

(ج ج/م)

ANHA