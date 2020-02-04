جيش الاحتلال يغلق مشافي عفرين ويسمح للمرتزقة بفتح مشفى

أفادت معلومات أن الاحتلال التركي في مركز عفرين أصدر قراراً يقضي بإغلاق مشفى قنبر، و مشفى جيهان، و مشفى ديرسم ومشفى السلام التي تعود ملكيتها لأهالي عفرين.

بالمقابل أبقى جيش الاحتلال مشفى منار فقط مفتوحاً وهو مشفى عائد لعائلات المرتزقة القادمين من الغوطة في ريف العاصمة السورية دمشق.

ومن المزمع بحسب مصادر من داخل مدينة عفرين المحتلة أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من ١٥ شهر شباط الحالي.

وتتّبع دولة الاحتلال التركي إجراءات مماثلة لحرمان الأهالي من مورد رزقهم حيث تفرض أتاوات على المحاصيل الزراعية، وتستولي على الأراضي، ما يجبر السكان الأصليين على ترك ديارهم لتوطّن دولة الاحتلال التركي عائلات المرتزقة في المقاطعة المحتلة.

(ج ج/م)

ANHA