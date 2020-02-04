جيش الاحتلال يرسل المرتزقة من عفرين المحتلة إلى جبهات حلب

وتأتي الخطوة التركية في ظل ارتفاع حدة الهجمات التي تشنها قوات النظام مدعومة بغطاء جوّي روسي وبإسناد برّي إيراني على المرتزقة في جبهات إدلب وحلب.

وتحاول تركيا توسيع الجبهات ضد النظام بغية التخفيف عن المرتزقة في إدلب، وشنّت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا هجمات على الشهباء وعلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام في جنوب منطقة الباب، إضافة إلى أنباء عن تعزيزات للمرتزقة في ريف حلب الغربي.

وبحسب مصادر موثوقة من داخل عفرين، أرسل جيش الاحتلال التركي العشرات من المرتزقة من قرى ومركز مدينة عفرين إلى مناطقها المحتلة في ريف حلب وإلى ليبيا.

وتوجهت فرقة ما يسمى بـ (تجمع أهل الشام)، نور الدين زنكي من منطقة جندريسه نحو ليبيا وما يسمى بـ (كتيبة سمر قند)، أبو دحام نحو مناطق تشهد صراعاً بريف حلب.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أن جيش الاحتلال التركي أزال أعلامه من جميع مراكزه ومقراته العسكرية وصور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جميع قرى ومركز عفرين.

وكانت دولة الاحتلال التركي قد رفعت أعلامها وصور أردوغان على المباني العامة والساحات بداية احتلال المقاطعة في آذار عام 2018.

(ج ج/م)

ANHA