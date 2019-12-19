جيش الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية شرا بعفرين يقصف جيش الاحتلال التركي قرى شوارغة وقلعة شوارغة التابعة لناحية شرا بعفرين. خبر 19 كانون الأول 2019, الخميس - 13:58 2019-12-19T13:58:00 عفرين أفاد مراسل وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرى شوارغة وقلعة شوارغة بالمدافع الثقيلة والصواريخ. ANHA إقرأ أيضاً محاضرون: يجب توحيد الصّفّ الكرديّ والرُّؤى السّياسيّة في هذه المرحلة عقد اتّحاد المُثقّفين في إقليم الجزيرة فرع ديرك ند... "إغلاق دار الشّعب بدون سبب دليل استمرار النّظام التّمسّك بعقليّته الإقصائيّة" ندّد عضو المجلس الإداريّ في دار الشّعب بحي زورآفا ... مرتزقة تركيا يختطفون 6 مدنيّين بريف مدينة الباب اختطفَ مرتزقةُ ما تسمّى "درع الفرات" التّابعة للاح... الموقع القديم