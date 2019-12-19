جيش الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية شرا بعفرين

يقصف جيش الاحتلال التركي قرى شوارغة وقلعة شوارغة التابعة لناحية شرا بعفرين.
خبر 2019-12-19T13:58:00 عفرين

أفاد مراسل وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرى شوارغة وقلعة شوارغة بالمدافع الثقيلة والصواريخ.

ANHA


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