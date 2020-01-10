جيش الاحتلال التركي يقصف ريف عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية خالدية واستراحة سيكر الذي يبعد 3 كيلو متر غربي ناحية عين عيسى.
خبر 2020-01-10T13:48:00 مركز الأخبار

في سياق متصل تحوم طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مخيم عين عيسى.

ولا يزال القصف مستمراً.

(س و)

ANHA


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