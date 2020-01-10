جيش الاحتلال التركي يقصف ريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية خالدية واستراحة سيكر الذي يبعد 3 كيلو متر غربي ناحية عين عيسى. خبر 10 كانون الثاني 2020, الجُمُعَةُ - 13:48 2020-01-10T13:48:00 مركز الأخبار في سياق متصل تحوم طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مخيم عين عيسى. ولا يزال القصف مستمراً. (س و) ANHA إقرأ أيضاً آلاف المتظاهرين في الشهباء ينددون بالعزلة ويقولون لا حياة بدون القائد تحت شعار "العزلة على القائد عزلة على الإنسانية" خرج... النيابة العامة ترفض طلب اللقاء بالقائد أوجلان راجعت عائلة القائد أوجلان النيابة العامة في بورصة ... طائرة مُسيّرة تحوم في سماء عين عيسى تحوم في هذه اللحظات طائرة مُسيّرة على قرية أبو صرة ... الموقع القديم