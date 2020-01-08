جيا كرد: ليس هناك حوار مباشر بين الإدارة الذاتية والنظام إلى الآن

نشرت وسائل اعلامية يوم أمس ما عرف بخارطة طريق روسية تضمنت عشرة نقاط اساسية لضمان الحوار بين الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والنظام السوري.

وفي تعقيب على ما تداوله الاعلام حصلت هاوار على تصريح هاتفي من نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد.

بدران جيا كرد قال في بداية تصريحه " منذ بداية التهديدات التركية وهجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا حملت روسيا على عاتقها بناء وتفعيل الحوار بين الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والنظام السوري, ولا تزال روسيا تعمل في هذا الاطار, وعليه عقدت العديد من الاجتماعات بيننا وبين روسيا من جهة، وبين روسيا والنظام السوري من جهة أخرى, ونوقشت امور عديدة مع الطرفين".

واضاف جيا كرد " مساعي روسيا الى الان مستمر لبناء ارضية مشتركة للوصول الى حوار سياسي بين الادارة الذاتية ودمشق, والى الان لم تصل هذه المساعي الى نتيجة مرجوة للوصول الى حوار سياسي مباشر بيننا نحن والنظام السوري".

(م)

ANHA