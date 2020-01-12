جهودٌ حثيثةٌ لتطويرِ المواهب الفنّيّة لدى أطفال ناحية تربه سبيه

يسعى مركزا هيزل والشّهيد ساسون للثّقافة والفنّ في ناحية تربه سبيه التّابعة لمقاطعة قامشلو، لتنمية مواهب الأطفال الموسيقيّة والفنّية والثّقافيّة، عبر فتح دورات تدريبيّة، ويقوما الآن بتدريب 68 طالباً وطالبةً على الفنون المسرحيّة والموسيقيّة والفنّيّة، بالإضافة لتدريب الأطفال على الفنون الفلكلوريّة الخاصّة بمكوّنات المنطقة.

وتتميّز ناحية تربه سبيه الواقعة شرقيّ مقاطعة قامشلو بتنوّعها السّكّان، ويقطنها الكرد والعرب والسّريان والإيزيديين.

مركز هيزل افتتح دورات تدريبيّة لـ 30 طفلاً وطفلةً، يتلقّون دورات حول الفنّ المسرحيّ، والموسيقا والرّقص الفلكلوريّ من قبل أساتذة مُختصّين. الإداريّة في مركز هيزل للثّقافة والفنّ بيريفان سلو أوضحت بأنّ المركز يهدف لتعليم الأطفال على الثّقافة والفنّ والفلكلور الأصيل المتعلّق بمكوّنات النّاحية.

بيريفان سلو أكّدت بأنّ إدارة مركز هيزل للثّقافة والفنّ تقوم بزيارات دوريّة لمدارس ومنازل أبناء ناحية تربه سبيه لتعريف بالمركز، وتشجيع الأطفال والأهالي لتعلّم الموسيقا وثقافة وفنّ المنطقة.

أمّا مركز الشّهيد ساسون في بلدة معشوق التّابعة لناحية تربه سبيه يقوم بتدريب 38 طفلاً وطفلةً على فنون الموسيقا كالعزف على العود والغيتار والدّفّ، ويستعدّ لافتتاح دورات في مجال الرّقص الفلكلوريّ.

الإداريّة في مركز الشّهيد ساسون كاجين حسين أوضحت بأنّ المركز يستقبل جميع الأطفال الرّاغبين بتطوير مواهبهم الموسيقيّة، وقالت: "المركز يؤمّن الآلات الموسيقيّة للمتدرّبين".

الطّالبة ميس أوسي إحدى المتدرّبات تمكّنت عبر مركز الشّهيد ساسون من تطوير مواهبها الموسيقيّة، وقالت: "نتلقّى تدريباً جيّداً ضمن المركز".

وتأسّس مركز هيزل للثّقافة والفنّ عام 1988 على يد الشّهيد خبات دوغان ومجموعة من الفنّانين في النّاحية، ومازال مستمرّاً في عمله إلى يومنا الرّاهن، أمّا مركز الشّهيد ساسون في بلدة معشوق افتتح قبل عام، ويستقبل المتدرّبين بشكل دوريّ كلّ شهر.

(أ ب)

ANHA