جل آغا.. تظاهرة تؤكد الإصرار في المقاومة حتى الكشف عن صحة أوجلان

خرج الآلاف من أهالي بلدة تل كوجر وناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو في تظاهرة مطالبة بالسماح لمحامي القائد عبدالله أوجلان اللقاء به، وذلك بعد نشوب حريق في جزيرة إمرالي.

بدأت التظاهرة من ساحة الحرية في ناحية جل آغا، وجالت الشارع الرئيسي، حمل خلالها المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "نضالنا حرية مقاومتنا نصر"، "نطالب بالكشف الفوري عن صحة وسلامة القائد".

وتوقفت التظاهرة وسط الناحية، حيث ألقى إداري مجلس عوائل الشهداء، قهرمان محمد، كلمة قال فيها:" ندين ونستنكر المؤامرة القذرة على قائد الإنسانية عبدالله أوجلان، ونقول للعالم أجمع إننا تلاميذ القائد، وسنناضل ونكافح حتى آخر قطرة من دمائنا".

وأشاد محمد بمشروع الأمة الديمقراطية ، قائلاً: "بفلسفة القائد اليوم نعيش على أرضنا، وبفضل أفكاره ومشروع الأمة الديمقراطية انتصرنا في شمال وشرق سوريا".

وأكد محمد في نهاية كلمته، إصرارهم على المقاومة إلى حين السماح لمحامي أوجلان اللقاء به، والكشف عن صحته بعد الحريق الذي نشب في إمرالي.

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بممارسات السلطات التركية بحق أوجلان، وتؤكد على المقاومة.

(ك ع/هـ ن)

ANHA