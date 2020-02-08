جريمة قتل أخرى في مخيم الهول بحق حارس للسوق



وأفاد مراسل وكالتنا بحسب معلومات حصل عليها من مخيم الهول إن جريمة قتل أخرى جرت في المخيم بحق لاجئ عراقي الجنسية يدعى مصطفى إبراهيم يبلغ من العمر 30 عاماً، كان يقطن في القطاع الثاني الخاص باللاجئين العراقيين.

المعلومات قالت: إن اللاجئ كان يعمل حارساً في سوق المخيم الواقع في القطاع الأول، وقد عثرت القوى الأمنية في المخيم على جثته مقتولاً، بعد تعرضه لضربات بوساطة أداة حادة على العنق والرأس.

هذا ونوّه المراسل وبحسب المعلومات أن القتل قد يكون بغرض السرقة، خاصة وإن اللاجئ كان يعمل حارساً للسوق.

ويعدّ مخيم الهول أكبر المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويقطنه أكثر من 68 ألف شخص، منهم نازحون سوريون ولاجئون عراقيون، بالإضافة إلى نساء وأطفال مرتزقة داعش, كما يُعتبر الأخطر من بين مخيمات العالم، نتيجة وجود أكثر من 40 ألف من زوجات وأطفال مرتزقة داعش.

كانت مسؤولة القوات الأمنية في مخيم الهول أيلول رزكار قد أكدت لوكالة هاوار في وقت سابق أن ارتفاع وتيرة الجرائم في مخيم الهول تنبئ بالخطر الذي يشكله بقاء عائلات المرتزقة في المخيمات، دون تحرك الدول المعنية بشكل جِدّي لإيجاد حلول جذرية لهم.

(أ م/سـ)

ANHA