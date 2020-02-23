جريمة شنيعة في كوباني.. رجل خمسيني يقتل زوجته وابنه

قام المدعو حسين عفدو عمو من أبناء قرية دربازين فوقاني غربي مقاطعة كوباني 30 كيلو متر بقتل زوجته وابنه في تمام الساعة 3 صباحاً من يوم السبت 22 شباط الجاري.

وتشير التقارير الأولية إلى أن المدعو حسين قتل زوجته رجماً بالحجارة حتى الموت. و تبلغ هدى من العمر 27 عاماً من مواليد الشدادي1993 جنوب الحسكة, فيما يبلغ عمر ابنها آزاد قرابة 10 أعوام.

وكانت هذه العائلة قد عادت إلى كوباني من الدانمارك قبل أيام.

وبعد ارتكابه للجريمة ،سارع المدعو حسين إلى تسليم نفسه لقوى الأمن الداخلي في المدينة ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب ارتكاب الجريمة.

و استقدمت قوى الأمن الداخلي ذوي المغدورة هدى أحمد العلي، لأخذ جثمانها إلى مسقط رأسها في الشدادي في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة, ومن المقرر نقل الجثمان اليوم إلى هناك.

(ج)

ANHA