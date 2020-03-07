جرحى الحرب: على النساء بناء وحدتهن ولعب دورهن في الحرية والمساواة

بيان كونفدراسيون جرحى الحرب لشمال وشرق سوريا، جاءت تزامناً مع حلول الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي.

وجاء نص البيان:

"نحن كجرحى الحرب نُبارك الـ8 من آذار على مهندس ايديولوجية حرية المرأة القائد أوجلان، وكافة النساء العالم، وفي شخصية أخوات ميرابال وشهداء اللواتي استشهدن في سبيل الحرية، نستذكر جميع شهدائنا وننحي إجلالاً لهم.

ينبغي تطوير الحياة على أساس تحرير المرأة والحرية الذي يفرض ذهنية الرأسمالية نفسه لمنع إعطاء الحق للمرأة، وعلى هذه الأسس، يجب أن تنزل النساء إلى الساحات وينظموا بالفعاليات بطبيعة نضال المرأة على أسس حرية تحريرها، وأن يسيروا على خطا المناضلات اللواتي قدمن حياتهن، وأن لا يقبلوا العدوان الذي يرتكبه العدو.

كل امرأة تخلق الحياة على أرضها، وتلد جميع النساء، إذا قلنا أن الوطن الأم الأجمل في الحياة، فإن أيديولوجية المرأة دون الأرض لا يكون، المرأة التي لا تملك أرض والهوية والأيديولوجية نرى أن حداثة الرأسمالية أسر جسدها، يجب على النساء العودة إلى جذورهن الأصلية وبحث في أنفسهن. لأن اليوم العديد من النساء ما زلن يجدن أنفسهن تحت تأثير الرجل الذي لا حول له ولا قوة، ولكل امرأة الحق في تنظيم وتوعية جميع النساء. ومن واجبنا أن نعرف أنه حتى الآن يتواجد النساء محرومات من حقوقهن ويعشن تحت آلام وتستخدم كأداة.

ونحن كجرحى الحرب حاربنا ضد العدو وقدمنا جزءً من أجسادنا، ونُنادي جميع النساء لبناء وحدتهن، ولعب دورهن في الحرية والمساواة ، ونأمل أن تكون المرأة الثورية صوت لجميع النساء في المحافل الدولية والشرق الأوسط، وسننتصر بروح النساء الثوريات أمثال سكينة جانسيز التي كافحت طوال عمرها وأصبحت شهيدة تشهد لها تاريخ حرية المرأة".

(س و)

ANHA