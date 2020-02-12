جرحى الحرب يستنكرون المؤامرة الدولية

تجمّع، اليوم، العشرات من أعضاء مؤسسة جرحى الحرب وأهالي مخيم سردم في ساحة المخيم بمقاطعة الشهباء، حاملين صور وأعلام القائد عبد الله أوجلان، وصوراً لضحايا الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وألقت المؤسسة بياناً باللغتين الكردية والعربية قرأه كيفارا محمود و شرفان مراد.

وجاء في نص البيان " باسم مؤسسة الجرحى وتحت شعار (لا تستطيعون حجب شمسنا) نستذكر الذكرى المأساوية التي دخلت عامها ٢١ حيث قامت القوى الظلامية العالمية بالمؤامرة على رمز العدالة والسلام، وأحكمت خطتها الرجعية، وتمكنت من اعتقال قائد الشعوب المضطهدة عبد الله أوجلان وأخضعته للعزلة منذ أكثر من ثماني سنوات".

وتابع البيان "ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه المؤامرة المفروضة على القائد أوجلان".

وأضاف البيان: " نطالب المجتمع الإنساني عامة بأن يلتزم بواجباته الأخلاقية، ويشارك المجتمع الثائر في النضال أمام القوى الرجعية، حيث أن اعتقال القائد أوجلان وأسره يعني أسر حرية الشعوب المضطهدة كافةً".

وتعهد الجرحى عبر البيان بمتابعة" نضالنا حتى نستطيع إيصال شعبنا الى الحياة الحرة الكريمة التي رسمها لنا القائد أوجلان وأن نرى القائد حراً بين شعبه، فهذا عهد قطعناه على أنفسنا ومن هذا المنطلق نحيا ونعيش ونناضل".

(كروب/م)

ANHA