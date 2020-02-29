جثمان الفنان الكردي سعيد يوسف يوارى الثرى في قامشلو

استلم، اليوم، أهالي قامشلو جثمان الفنان الكردي وعازف البزق سعيد يوسف من معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان، وكان في استقباله العشرات من الفنانين والمثقفين وممثلي الأحزاب الكردية.

ولدى وصول جثمان الفنان سعيد يوسف الذي وافته المنية في 26 شباط في إحدى المشافي في تركيا إثر مرض عضال، إلى مدينة قامشلو حُمل على الأكتاف من دوار الأعلاف إلى مقبرة حي قدوربك.

وتوفي الفنان الكردي سعيد يوسف عن عمر ناهز 74 عاماً، وكان يتلقى العلاج منذ عدة أشهر في إحدى المشافي في تركيا حتى وافته المنية.

ومن المقرر نصب خيمة عزاء الفنان سعيد يوسف أمام منزل ذويه في مدينة قامشلو غداً الأحد.

(كروب/أ ب)

ANHA