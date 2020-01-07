جثمان الشهيد محمود محمد وري الثرى في تل تمر

شيّع اليوم المئات من أهالي ناحية تل تمر جثمان عضو قوى الأمن الداخلي محمود محمد الذي استشهد في دير الزور جراء هجوم نفذته خلايا نائمة، إلى مزار الشهداء في ناحية تل تمر.

وتجمع الأهالي أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر لاستلام جثمان الشهيد، ومن هناك توجه المشيعون صوب مزار الشهداء حيث أقيمت المراسم.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت وعرض عسكري، تلتها كلمة الإداري في قوى الأمن الداخلي في ناحية تل تمر سلمان نوحي الذي توجه بداية بالعزاء لذوي الشهيد وعاهد على مواصلة نهج الشهداء، وأضاف "منذ بداية تأسيس قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، أدى الشهيد محمود مهامه دون تردد. ونحن نعاهد على مواصلة نهجه ونهج جميع الشهداء حتى تحرير وطننا من المحتلين والخلايا النائمة. إننا نستمد العزم من تضحيات شهدائنا. وكما ناضل الشهيد محمود ضد الخلايا النائمة فإننا نعاهد على مواصلة نهجه حتى النهاية".

عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر عبد الباقي كوتي ألقى أيضاً كلمة قال فيها "لولا مقاومة وتضحيات هؤلاء الأبطال لما استطعنا أن نجتمع هنا اليوم. شهداؤنا هم قادتنا المعنويون وهم خالدون في ذاكرتنا".

وباسم عائلة الشهيد تحدث ابن عمه حسن علي وعبّر عن فخره واعتزازه بمقاومة ونضال الشهيد محمود.

وبعد انتهاء الكلمات قرئت وثيقة الشهادة وسلمت لذوي الشهيد ثم وري جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ك)

ANHA