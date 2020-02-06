جثمان الشهيد خالد منلا يوارى الثرى في ناحية صرين

وشارك في المراسم ممثلون عن الإدارة الذاتية، وأعضاء المؤسسات المدنية في مدينة كوباني وناحية صرين، وأعضاء من الإدارة المدنية في منبج وريفها ومقاتلو مجلس منبج عسكري، والمئات من الأهالي.

واستقبل المشيعون جثمان الشهيد أمام مزار الشهداء بناحية صرين، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء، وحمل الأهالي نعش الشهيد على أكتافهم ووضعوه على منصة المراسم.

وهناك بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ألقى بعدها مدير ديوان مجلس منبج العسكري إبراهيم شريدة كلمة أكد فيها بأن الشهداء هم من قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن وهم من زرعوا البسمة على وجوه الأطفال وبفضلهم تحررت المنطقة من ظلام الإرهاب، معاهداً بأنهم كقوات عسكرية سيواصلون النضال على نهج الشهداء والدفاع عن الأرض التي تحررت بتضحياتهم حتى الرمق الأخير.

وإلى جانبه ألقى الرئيس المشترك لبلدية ناحية صرين مصطفى مسلم كلمة باسم عوائل الشهداء قدم فيها العزاء لذوي الشهيد وقال:" الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون لنعيش بأمن وسلام، وإننا لنعاهدهم على الحفاظ على المكتسبات التي تركوها لنا".

ثم قرئت وثيقة الشهيد، وتم تسليمها لذويه، ليحمل بعدها مقاتلو مجلس منبج العسكري جثمان الشهيد على أكتافهم ويوارى الثرى في مثواه الأخير بمزار شهداء صرين.

(ه ح/ل)

ANHA