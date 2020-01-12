تُركيا تشرعن سرقة محاصيل مدينتي سري كانيه وكري سبي

صرّح عبد الحكيم المصري والذي يشغل منصب وزير الاقتصاد فيما تسمى بـ "الحكومة المؤقتة" التي تتلقى الدعم من تركيا، وتدعي بأنه حكومة تابعة للمعارضة السورية، لأحد المواقع الإعلامية التابعة لها، بأنه تم إبرام اتفاق مع تركيا يتضمن استيراد الشعير من مدينة كري سبي/ تل أبيض المحتلة.

وبحسب المصري للموقع التابع لما تسمى بـ "الحكومة المؤقتة" ستدفع تركيا 1100 ليرة تركية للطن الواحد من الصنف الأول من الشعير أي ما يعادل (200 دولار)، مؤكدًا أن السعر يقلّ باختلاف جودة الحبوب.

وشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من الجيش الوطني السوري هجوماً على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019، مستخدماً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة كالطائرات الحربية والدبابات والمدافع وحتى الأسلحة المحرمة دولياً، كالفوسفور الأبيض، وارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عدّة مجازر بحق شعب المنطقة، وبشكل خاص أبناء مدينتي كري سبي/ تل أبيض، سري كانيه/ رأس العين، ناهيك عن الإعدامات الميدانية.

وعقب احتلال جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مدينتي كري سبي/ تل أبيض، سري كانيه/ رأس العين باشروا بأعمالهم المعتادة ألا وهي سرقة ونهب ممتلكات المدنيين. ومن بينها صوامع الحبوب التي تُعد مستودعاً مؤقتاً لشعب لمنطقة، حيث تجمع ضمنها المحاصيل الزراعية.

وبلغ عدد الصوامع التي احتلها جيش الاحتلال التركي ضمن مدينتي كري سبي/ تل أبيض، سري كانيه/ رأس العين، خمس صوامع، اثنتان منها في كري سبي وهي صومعة دهليز وكانت تحتوي على 700 طن من مادة القمح، و21,000 طناً من الشعير، صومعة الصخيرات وكانت تحتوي أيضاً على مطحنة، يوجد ضمنها 11,700 طن من القمح، بالإضافة لكمية من البذار المعقمة في كري سبي وتقدر بـ800 طن.

وثلاث صوامع في سري كانيه وهي صومعة عالية وكان يوجد ضمنها 15,000 طن من القمح، وصويمعات السفح كانت تحتوي على 9,000 طن من القمح، وصوامع مبروكة كانت تحتوي 1,500 طن من القمح المغربل والمحضر للبذار، كما بلغت كمية الشعير الموجودة في صوامع السفح ومبروكة 12,000 طن من الشعير.

وبلغ المجموع الكامل للقمح في صوامع منطقتي سري كانيه وكري سبي 42,700 طن من القمح، و2,300 طن من البذار، والمجموع الكامل للشعير الموجود في سري كانيه وكري سبي بلغ 33,000 طن.

هذه الكميات التي ذُكرت هي نتاج محاصيل أبناء مدينتي سري كانيه وكري سبي للأعوام السابقة، وتركيا بإبرامها لاتفاقية مع ما تسمى بـ "الحكومة المؤقتة" التي هي في الأساس جزء من النظام التركي وتعمل تحت غطاء المعارضة السورية، تشرعن سرقتها لكدح أبناء شمال وشرق سوريا أمام مرأى العالم أجمع.

وعدا عن إبرام اتفاق بصدد شراء الشعير، أبرمت تركيا اتفاقية ثانية مع "الحكومة المؤقتة" وتتضمن استيراد زيت الزيتون من مدينة عفرين، بحسب ما أكده المصري.

وما تسمى بـ "الحكومة السورية المؤقتة" أسست في مدينة إسطنبول التركية في 19 آذار 2013، بدعم وتوجيهات السلطات التركية، وتستخدمها تركيا لتطبيق أجنداتها الاحتلالية ضمن سوريا.

ANHA