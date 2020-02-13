توقف حركة معبر سيمالكا بسبب الثلوج

لم تتساقط الثلوج في إقليم الجزيرة منذ عام 2015، حيث شهد ذاك العام تساقطا خفيفاً للثلوج لكن منذ ليلة أمس وإلى الآن تشهد عموم روج آفا تساقطاً كثيفاً للثلوج.

وتوقفت حركة السير ضمن المدن، فيما لم تفتح معظم المحال التجارية، هذا وتجاوز ارتفاع الثلوج أكثر من15سم في المدن فيما وصلت إلى 20 سم في القرى.

ومن ناحية أخرى توقفت حركة العبور في معبر سيمالكا الحدودي بين باشور "جنوب " وروج آفا ، حيث وصلت سماكة الثلوج هناك إلى أكثر من 20 سم.

هذا وكان المعبر قد توقف يوم الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري جراء تساقط الثلوج فيما استأنف العمل فيه يوم أمس الأربعاء، ليغلق اليوم مرة أخرى جراء الثلوج.

(سـ)

ANHA