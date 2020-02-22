توفر مادة المازوت في كافة محطات الوقود في قامشلو

انقطعت مادة المازوت عن معظم مدن ومناطق شمال وشرق سورية، نتيجة الأحوال الجوية السيئة، وبيّن الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية صادق الخلف لوكالتنا أن السبب في فقدان مادة المازوت هو كون معظم الحراقات المنتجة للمحروقات بدائية، وتأثر عملها بشكل بالغ بالظروف الجوية، وتوقف أصحابها عن العمل خلال فترة موجات الصقيع والثلوج".

واليوم، وصلت كمية من مادة المازوت إلى مدينة قامشلو، وباشرت لجنة المحروقات في المدينة بتوزيعها على محطات الوقود، بالإضافة إلى توزيع مازوت التدفئة على الأهالي، وخصصت لكل عائلة 100 لتر كخطوة أولى لسد حاجاتهم.

فواز خليل، الإداري في المكتب التنفيذي في بلدية الناحية الشرقية، والمسؤول عن المحروقات، أكد توفّر المازوت في محطات الوقود في المدنية، وسيتم توزيع مئة لترة على الأهالي بشكل إسعافي ضمن الدفعة الثانية، وقد كان من المقرر أن يتم توزيع مئتي لتر.

(س ع- س ب/ أ ب)

ANHA