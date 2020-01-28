توطين 85 عائلة في سري كانيه وتل تمر

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في سياساته لتغيير ديمغرافية المناطق التي احتلها في شمال وشرق سوريا.

مصادر من داخل مدينة سري كانيه أفادت لوكالتنا، بأن الاحتلال التركي نقل قبل يومين 60 عائلة من عائلات مرتزقة السلطان مراد في إدلب وحمص، إلى مدينة سري كانيه عبر بوابة جيلان بنار، ووطنتهم في حي روناهي بالمدينة.

بتوطين عائلات المرتزقة يهدف الاحتلال التركي لتغيير ديمغرافية المنطقة ودوام الاحتلال.

وقبل الآن وطّن الاحتلال التركي ألف و500 عائلة من عائلات المرتزقة، والعدد قابل للزيادة يوماً بعد يوم.

أيضاً وقبل يومين، حدثت خلافات بين مرتزقة السلطان مراد، وأحرار الشام على تقاسم المسروقات من ممتلكات الأهالي.

توطين 25 عائلة في قرى تل تمر

الهجمات على تل تمر مستمرة، والقرى التي تم احتلالها من قبل جيش التركي ومرتزقته يتم توطين عائلات مرتزقة إدلب وحمص.

حيث تم توطين 5 عائلات في قرية خربة جمو، و 20 عائلة في قرية حيراس.

فيما يستمر أعمال السرقة، النهب، القتل، الضرب والتحرش في القرى المحتلة.

(س و)

ANHA