توزيع مليوني لتر من مازوت التدفئة في ريف دير الزور الشرقي

في ظل العودة المستمرة لأهالي المناطق والقرى المحررة في دير الزور، تستمر المؤسسات الخدمية في تقديم كافة الاحتياجات الضرورية للأهالي الوافدين لمنازلهم.

وفي هذا الإطار، تُواصل مؤسسة ساد كوب في مدينة دير الزور بتقديم مادة مازوت التدفئة، حيث وزّعت الدفعة الثانية لأهالي ريف دير الزور الشرقي.

وحول عملية التوزيع تحدّث صاحب كازية الباغوز، نضال عدنان الحسن، وقال:" نعمل بالتنسيق مع إدارة المحروقات في دير الزور( ساد كوب) الواقعة في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، ويتم التوزيع بحسب دفتر العائلة للأهالي بسعر 16 ألف ل.س للبرميل الواحد".

وأضاف عدنان، بأنه سيتم توفير مادة المازوت في كافة الكازيات العامة والخاصة في منطقة الباغوز، وغيرها من المناطق خلال الأيام القليلة القادمة.

(ع خ/س و)

ANHA