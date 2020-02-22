توزيع شهادات تخرّج على 355 معلم/ـة في الحسكة

بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، الذي صادف يوم أمس الـ 21 من شباط، وزّعت الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة شهادات التخرّج على معلمي ومعلمات اللغة الكردية والعربية في ناحية زركان.

الشهادات وُزعت في قاعة الإدارة العامة للمدارس بحي الكلاسة في الحسكة, وبلغ عدد المتخرجين 355 مدرس/ـة, وسيدرّسون طلبة المرحلة الابتدائية.

حفلة التوزيع بدأت بالوقوف دقيقة صمت, تلتها كلمة الرئاسة المشتركة للإدارة العامة للمعاهد في مقاطعة الحسكة, رامان حصاف, والذي قال في مستهل حديثه: "القائد عبدالله أوجلان يقول اللغة هي حجر الزاوية للثقافة, فاللغة أساس وتاريخ لكل إنسان, وبدون اللغة لا يوجد للإنسان لا ثقافة ولا تاريخ".

وأضاف حصاف: "لغتنا في الكثير من المناطق تُمنع, وأكبر مثال على ذلك في عفرين، حيث تُدرّس فيها اللغة التركية, إضافة إلى الكثير من المناطق الموجودة تحت سيطرة الاحتلال التركي, نحن نقول لهم إننا مستمرون في لغتنا، وسنتحدث بها, رغم الصعوبات التي نمر بها".

ولفت حصاف، أنه ليس من السهل بناء مدرسين في أوقات قصيرة, "لأن المدرسين هم الذين يستطيعون بناء المجتمع".

بعدها وُزّعت الشهادات على المدرسين، من قبل إداريي المعهدين.

ميراف سينو، إحدى المتخرجات، قالت: "يصادف يوم توزيع شهاداتنا يوم اللغة الأم, فاللغة هي هويتنا, دورنا كبير نحن المدرسون في الحفاظ عليها ، وأن نقوم بمساندة كل من يساهم في تطويرها".

ثم انتهت الحفلة بعقد حلقات الدبكة من قبل المتخرجين.

(ه إ/هـ ن)

ANHA