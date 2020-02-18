توزيع جلاءات الفصل الأول على  طلبة إقليم الجزيرة وتكريم المتفوقين

بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020، والبدء بالفصل الدراسي الثاني في شمال وشرق سوريا، باشرت مدارس إقليم الجزيرة بتوزيع االجلاءات الفصلية على الطلبة، بالإضافة إلى تكريم الطلبة المتوفقين.

ويوجد في إقليم الجزيرة 2225 مدرسة، ما بين ابتدائية وإعدادية وثانوية، ومختلطة، وتُدار جميعها من قبل هيئة التربية والتعليم، وموزعة على الشكل التالي (المدارس الابتدائية 1652، الإعدادية 405 مدرسة، والثانوية 86 والمختلطة 82)؛ وبلغ عدد الطلبة في مدراس إقليم الجزيرة عدا عن المرحلة التحضيرية والصف الأول، 230489، طالبة، موزعين على الشكل التالي (الابتدائي 200901 طالب وطالبة، والإعدادي 24820، والثانوي 4768 طالب وطالبة).

روناهي خليل طالبة في الصف الثاني الابتدائي ضمن إحدى مدارس ناحية تربه سبيه التابعة لإقليم الجزيرة، وإحدى المتفوقات في الفصل الدراسي الأول، عبّرت عن سعادتها بحصولها على شهادة التفوق، وتمنت التوفيق لكافة زملائها.

وبدأ الدوام الإداري للعام الدراسي 2019/2020 في الـ 2 من أيلول 2019، والدوام الرسمي في الـ 15 من الشهر ذاته، و كان الفصل الدراسي الأول قد انتهى في 30 كانون الثاني 2020.

ويذكر أن معظم مدارس إقليم الجزيرة أغلقت أبوابها لعدة أيام خلال الفصل الدراسي الأول بسبب هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة في الـ9 من تشرين الأول من العام الماضي، ولكن سرعان ما تمكنت هيئة التعليم من تدارك الموقف، واعادة فتح المدارس، وكثفت الدروس، ليتمكن الطلبة من انهاء المنهاج المقرر في الوقت المحدد.

(ر ر/أ ب)

ANHA