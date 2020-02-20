توزيع ثاني دفعة من المساعدات لنازحي إدلب في الرقة

وتتضمن السلة الغذائية التي وُزّعت على كل العائلات مجموعة من المواد الغذائية والبقوليات والزيوت النباتية، وتأتي هذه المساعدات كمبادرة من مجلس الرقة المدني لتغطية قسم من احتياجات النازحين.

ووفي هذا الإطار تحدث النازح من جبل الزاوية وليد درويش الذي تقدم بالشكر للجمعية، ومجلس الرقة المدني على تقديمهم المساعدات للنازحين مطالباً بتقديم المزيد من الدعم، وخاصة بالنسبة للأغطية وملابس الأطفال.

وليد الدرويش ناشد مجلس الرقة المدني والمنظمات بتكثيف المساعدات للنازحين، خاصة في هذه الأوقات، لأن النازحين بحالة سيئة نتيجة ما تعرضوا له من مصاعب خلال رحلة النزوح.

والجدير بالذكر أن هذه الدفعة من المساعدات هي الثانية من نوعها تُقدّم للنازحين من أهالي إدلب خلال هذا الشهر.

(خ ج/م)

ANHA