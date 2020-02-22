توزيع الدفعة الثانية من مادة مازوت التدفئة في الحسكة

وكانت الدفعة الثانية من مادة مازوت التدفئة قد تأخر توزيعها على الأهالي، بسبب عدم تشغيل الحراقات الخاصة لعدة أيام نتيجة الاحوال الجوية.

في مدينة الحسكة باشرت اللجنة الخدمية في الكومينات، وبالتنسيق مع لجنة المحروقات بتوزيع مازوت التدفئة على الأهالي وفق المستحقات المخصصة لكل عائلة.

هذا ووزعت اللجان 8000 لتر من مادة مازوت التدفئة على أهالي حي تل حجر, وكذلك تباشر جميع الكومينات في المشيرفة, الكلاسة والناصرة توزيعها على الأهالي.

رئيس اللجنة الخدمية في ناحية تل حجر، محمد عيسى، أوضح سبب تأخير توزيع الدفعة الثانية قائلاً: "اختلف موعد توزيع مادة المازوت لهذا العام عن العام الفائت، بسبب الهجمات التركية على أراضينا، واستقبالنا لأهالي سري كانيه وقراها, وتقديم مادة التدفئة لهم".

ونوه محمد عيسى "نحن قدمنا مادة المازوت للمُهجّرين قسراً من مناطقهم في مخيم واشوكاني، ومراكز الإيواء الموجودة في مدينة الحسكة، ولهذا السبب أيضاً تأخرنا في توزيع الدفعة الثانية على الأهالي".

وأضاف عيسى: "في العام الفائت باشرنا بتوزيع الدفعة الأولى من مادة المازوت في شهر تموز، ولكن هذا العام وبسبب الهجمات قمنا بتوزيعها في شهر كانون الثاني".

وخصصت اللجنة لكل عائلة 200 ليتر من المازوت، بسعر 77 ليرة للتر الواحد، ويتم توزيعها عن طريق دفاتر العائلة، والسجلات الموجودة لدى الكومينات.

(ج إ/هـ ن)

ANHA