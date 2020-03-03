تل حميس وتل براك تتظاهران تنديدا بالصمت التركي حول ملابسات حريق إمرالي

تجمع، اليوم، أعضاء مجالس ناحية تل حميس، والبلدات ومؤسسات الإدارة الذاتية وأهالي الناحية وريفها، أمام مجلس الناحية، للمشاركة في تظاهرة، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، واستنكاراً للصمت الدولي، وعدم ورود معلومات حول ملابسات حريق جزيرة إمرالي وما يخفى عليهم حول صحة القائد أوجلان.

وهتف المئات من أهالي ناحية تل حميس وأبناء الريف، خلال التظاهرة بصوت واحد "بالروح بالدم نفديك أوجلان"، كما عبّروا عن سخطهم تجاه ممارسات الاحتلال التركي، والجرائم التي يرتكبها بحق الإنسانية وقائد الإنسانية أوجلان.

وانطلق المتظاهرون من أمام مجلس الناحية وجابوا الشارع الرئيسي لها، حاملين لافتات كتب عليها" الحرية للقائد أوجلان"، و"نطالب بزيارة المحامين إلى إمرالي في أقصى سرعة"، و "سنكسر الأيدي التي تمس القائد"، بالإضافة إلى رفع صور القائد عبدالله أوجلان.

المتظاهرون توقفوا في ساحة الشهداء وسط الناحية، وهناك خاطبت في الحشود إدارية مؤتمر ستار في ناحية تل حميس جوزة الحاصود، وأدانت جرائم الاحتلال التركي، وطالبت بالكشف عن مصير القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "إن صمت المجتمع الدولي حيال ما يحدث في إمرالي هو إعطاء الضوء الأخضر لتمادي أردوغان في ارتكاب المزيد من الجرائم، وعدم الإفصاح عن صحة القائد".

ومن جانبه أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس هيال الخوير أن القائد عبدالله أوجلان يتعرض لمؤامرة ثانية، وقال: "لم تكتف الدولة التركية بسجن جسد القائد أوجلان، اليوم وردنا أنباء عن نشوب حريق في جزيرة إمرالي، وهذا الحريق لم يندلع بالصدفة وإنما هو مفتعل".

تل براك

وفي نفس السياق، خرج المئات من أبناء ناحية تل براك وريفها، في مظاهرة انطلقت من أمام المدخل الجنوبي للناحية، وطالبوا من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسانية تلبية مطالبهم والكشف عن حقيقة الحريق الذي اندلع في جزيرة إمرالي، ووضع القائد عبدالله أوجلان.

وجابت التظاهرة الشارع الرئيسي لناحية تل براك، وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها، "نضالنا حرية.. مقاومتنا نصر"، و"نطالب بزيارة المحامين إلى إمرالي في أقصى سرعة"، وصور القائد أوجلان.

وتوقفت التظاهرة في دوار الشهداء، وهناك ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك وعد العليوي كلمة، أدانت من خلالها سياسيات الاحتلال التركي، وأوضحت بأنها تتمَة للجرائم العثمانية بحق الشعوب، وقالت: "إن الحريق الذي اندلع في جزيرة إمرالي ليس حدثاً اعتيادياً، وهذا الحدث هو جزء من حالة التصعيد والعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان منذ أكثر من 21 سنة".

(ش أ/أ ب)

ANHA