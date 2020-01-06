تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد وليد في الشيخ مقصود

وتوافد العشرات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى خيمة العزاء، التي نصبها مجلس عوائل الشهداء في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، لاستقبال المعزّين باستشهاد المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب وليد منان تمر، الاسم الحركي وليد زينب، الذي استشهد بتاريخ 4 كانون الثاني الجاري، أثناء تأديته لمهامه الموكلة إليه.

خيمة العزاء زُينت بصور الشهيد وليد، وصور شهداء مقاومة حي الشيخ مقصود، وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم أُلقيت عدة كلمات من قبل العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي عدنان جعفر، عضوة في مكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطية روشان محمد، عضو ملتقى الأديان عمر الشامي، مسؤولة مكتب تنظيم المرأة لحزب سوريا المستقبل خليدة عبدو، عضوة مؤتمر ستار فهيمة سليمان.

الكلمات قدمت في البداية العزاء لذوي الشهيد وليد، وطالبت لهم بالصبر والسلوان,.

فيما تطرقت الكلمات إلى التضحيات التي قدمها الشهداء، في سبيل حماية شعبهم ووطنهم، من هجمات الاعداء والمتآمرين.

كما أكدت الكلمات على وحدة الشعب السوري، وامتزاج دماء جميع المكونات، في سبيل الحفاظ على المكتسبات التي حققها الشهداء.

تعالت بعدها الشعارات التي تُحييّ المقاومة، وتمجّد الشهداء فيما يستمر توافد الأهالي نحو خيمة العزاء .

(ع س/سـ)

ANHA