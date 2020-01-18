تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد سلامة في الطبقة

قدّم وفد من أهالي مدينة الطبقة اليوم، وبمشاركة أعضاء اللجان في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، ومجلس عوائل الشهداء، ومجلس الطبقة العسكري واجب العزاء لذوي الشهيد في مجلس الطبقة العسكري محمد سلامة، الاسم الحركي نمر الطبقاوي وذلك ضمن مراسم في قرية الهورة في ريف مدينة الطبقة الجنوبي الشرقي.

وضمن مراسم العزاء أثنى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بالطبقة موسى العثمان على التضحيات الجسام التي يقدمها أبطال قسد على جبهات القتال ضد الاحتلال التركي وداعش وجبهة النصرة، معاهداً بالسير على خطا الشهداء، ومقاومة الاحتلال التركي.

وبدوره ألقى نائب الرئاسة المشتركة للجنة العلاقات العامة في الإدارة المدنية جمال نحيطر كلمة، أكد فيها أن العدو التركي ينتهك جميع الأعراف والتقاليد الدولية باحتلاله لأجزاء من دولة جارة ذات سيادة، مطالباً المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات التركية وإنهاء احتلالها .

الجدير بالذكر أن الشهيد محمد السلامة استشهد أثناء التصدي لتوغل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من داعش وجبهة النصرة على محور بلدة عين عيسى منذ أيام، وشيّع جثمانه يوم الخميس الماضي في مزار الشهداء بالطبقة.

(غ-م / م)

ANHA