تعين قائداً لفيلق القدس خلفاً لسليماني ودعوات دولية للتهدئة

عيّن المرشد الإيراني، علي خامنئي، العميد اسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس خلفاً لقاسم سليماني، الذي قُتل فجر الجمعة بعملية أمريكية .

وقال خامنئي في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية: "إن أهداف فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني".

وبدوره أكد مسؤول عسكري أمريكي وصول تعزيزات عسكرية أمريكية لتأمين السفارة الأمريكية في بغداد.

وتوالت ردود الأفعال الدولية، تعليقاً على الغارة الأمريكية، التي استهدفت فجر اليوم الجمعة، في بغداد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ودعت هولندا مواطنيها لمغادرة بغداد في أسرع وقت ممكن، فيما عبّرت برلين عن "قلقها الشديد" بعد مقتل سليماني، ودعت إلى "خفض التصعيد".

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن الضربة الأمريكية في العراق كانت ردَّ فعلٍ على الاستفزازات العسكرية الإيرانية.

ودعا وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، كل الأطراف لنزع فتيل التوتر، واعتبر أن "تصعيد الصراع ليس من مصلحتنا"، وقال: "لطالما كنا مدركين للخطر العدواني الذي يشكله فيلق القدس الإيراني بقيادة سليماني".

كما دعت الصين، الجمعة، إلى ضبط النفس من جميع الأطراف "خصوصاً الولايات المتحدة" بعد مقتل سليماني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ: "نحض الأطراف ذات الصلة، خصوصاً الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر" .

وحثت السفارة الفرنسية في طهران مواطنيها هناك، اليوم الجمعة، على الابتعاد عن التجمعات العامة، بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني.

وذكرت السفارة في بيان على تويتر "أُعلن الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل الجنرال سليماني".

في هذا السياق نناشد المواطنين الفرنسيين بالابتعاد عن أي تجمعات والتصرف بحكمة وحذر والامتناع عن التقاط صور في الأماكن العامة".

(ي ح)