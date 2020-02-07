وقالت وسائل إعلام تركية: إن قافلة تعزيزات مكونة من نحو 150 عربة عسكرية تضم قوات خاصة ،وأسلحة وعتاداً، وصلت إلى ريحانلي، التابع لهطاي، جنوبي تركيا، ثم انطلقت من ريحانلي، باتجاه "نقاط المراقبة" لجيش الاحتلال التركي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت وكالة رويترز، اليوم، عن مصدر حكومي تركي:" إن تركيا ليست لديها خطط لسحب قواتها من مراكز المراقبة في إدلب رغم أن ثلاثة من هذه المواقع موجودة في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية الآن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمهل قوات النظام حتى نهاية فبراير/شباط للانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهدداً بشن عملية عسكرية في المنطقة.

وفي السياق ذاته تشهد مدينة إدلب هدوء حذِر بين قوات النظام ومرتزقة تركيا، بعد سيطرة قوات النظام على بلدة سراقب الاستراتيجية.

(آ س)