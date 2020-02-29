تظاهرة في ناحية الشدادي تطالب المجتمع الدولي بالتحرك للكشف عن صحة أوجلان

وشارك المئات من أهالي ناحية الشدادي والقرى التابعة لها وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في تظاهرة حاشدة للمطالبة بالكشف عن صحة وسلامة القائد عبدالله أوجلان.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات التنديد والاحتجاج وصور القائد عبدالله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

وجال المتظاهرون في شوارع وأحياء المدينة ليتجمعوا عند ساحة الشهيد دليل حيث تحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الجزيرة داليا عفرين كلمة قالت فيها: "باسم منسقية مؤتمر ستار وباسم المؤسسات- المدنية ندين ونستنكر السياسات الدولية وسياسة الدولة التركية بحق شعوب المنطقة في شخص القائد الأممي قائد الحرية عبدالله أوجلان".

وعبّرت داليا عفرين عن قلق شعوب المنطقة إزاء صحة وسلامة القائد أوجلان بعد الأنباء الواردة بنشوب حريق في جزيرة إيمرالي.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل للسماح بزيارة أوجلان. وناشدت شعوب المنطقة لمواصلة النشاطات والفعاليات حتى الكشف عن وضع أوجلان في سجن إيمرالي.

ANHA