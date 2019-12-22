تصعيد للنظام وروسيا في إدلب وتوتر متزايد بين واشنطن وأنقرة

تطرّقت الصحف العربية خلال الأسبوع الماضي إلى التصعيد في إدلب, بالإضافة إلى التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا, وإلى الأزمة في لبنان.

الوطن: قد تبدأ بأي لحظة … الجيش يُمهّد نارياً لمعركة إدلب الكبرى و«الحربي» يحصد الإرهابيين

تناولت الصحف العربية الصادرة خلال الأسبوع الماضي في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في منطقة إدلب, وفي هذا السياق قالت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري "وسط أنباء عن تعزيزات كبيرة للجيش العربي السوري في إدلب لإعلانه على ما يبدو لمعركة إدلب الكبرى، كثّف الطيران الحربي السوري الروسي من غاراته على مواقع التنظيمات الإرهابية، وكبّدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد".

ووفق معلومات الصحيفة فإن "الجيش يُمهَّدَ نارياً لمعركة إدلب الكبرى، التي اقتربت كما يبدو ساعتها بعدما حشد لها ما حشد من عدة وعتاد قبل أيام لتكون معركته حاسمة لتحرير إدلب وأريافها من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحلفائه إذا ما أزفت ساعتها".

العرب: دمشق تُسوّق لبدء العد التنازلي لمعركة إدلب الكبرى

وبدورها صحيفة العرب قالت "صعّد الجيش السوري في الأيام الأخيرة من وتيرة قصفه الجوي والمدفعي لمناطق في إدلب شمال غربي البلاد، وسط أنباء تُسوّقها الحكومة على أن المعركة الكبرى في المحافظة باتت قاب قوسين أو أدنى من وقوعها، الأمر الذي يطرح تساؤلات خاصة بشأن موقف تركيا التي تُعد الراعي الرسمي للجماعات المقاتلة في تلك المنطقة.

ويقول متابعون إن مسألة استعادة إدلب بالنسبة لموسكو ودمشق محسومة لا نقاش فيها، لكن لا يمكن التكهن -حتى اللحظة- بموعدها، وإن كانت المؤشرات حالياً تصب في إطار بدء العد التنازلي لانطلاقها.

ويقول متابعون إنه من المستبعد أن تتم عملية اجتياح إدلب دون ضوء أخضر تركي، وفي حال حصل ذلك فإن عملية مقايضة ومساومة قد جرت في علاقة بالملفات التي تتزاحم فيها الأجندتان التركية والروسية ومنها الملف الليبي.

ولأن تتضارب حالياً مصالح الطرفين في ليبيا أو شرق المتوسط، بيد أنه من غير المستبعد حصول اتفاق بينهما، ويعتقد المتابعون أن اللقاء الذي سيُعقد الشهر المقبل بين بوتين وأردوغان في أنقرة سيكون حاسماً، على هذا المستوى. وبناء عليه ستتحدد ساعة انطلاق معركة إدلب.

الإمارات اليوم: الرئيس اللبناني يُكلّف حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة الإمارات اليوم "استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء أمس، بعد انتهاء الاستشارات، الوزير السابق والأستاذ الجامعي حسان دياب، لتكليفه بتشكيل حكومة، بعدما حصد تأييد نواب «حزب الله» وحلفائه، بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على استقالة الحكومة السابقة، على وقع غضب الشارع.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان «بعد أن أجرى رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع رئيس مجلس النواب، وأطلعه على نتائجها رسمياً، استدعى الرئيس، حسان دياب لتكليفه بتشكيل الحكومة».

وجاء تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة خلفاً للرئيس المستقيل سعد الحريري، بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ 69 صوتاً لمصلحة دياب".

العرب: إغلاق قاعدة إنجرليك: هل يتحمل أردوغان ثمن تهديداته الانفعالية

وفي الشأن التركي قالت صحيفة العرب "تدفع تركيا بالتصعيد في علاقاتها مع الولايات المتحدة عبر تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق القاعدة العسكرية الأميركية في إنجرليك الواقعة في جنوب البلاد بالقرب من الحدود السورية. ولم يعط أردوغان توقيتا لهذا التهديد، لكنه أعلن أن الإغلاق سيتم “إذا لزم الأمر”، رداً على ما وصفه بـ ”التهديدات الأميركية”.

والتلويح التركي بأمر كهذا يمس خطوطاً حمراء في علاقة أنقرة بواشنطن، كما بجدوى استمرار انتماء تركيا إلى المنظومة العسكرية الغربية التي يُجسدها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتلويح أردوغان بإغلاق القاعدة يُهدّد بإسدال الستار نهائياً على الدور التاريخي لتركيا داخل الحلف الأطلسي بصفتها حجر أساس بالنسبة إلى الحلف الغربي في مواجهة الاتحاد السوفييتي في مرحلة الحرب الباردة التي استمرت من الحرب الكورية في الخمسينات حتى انهيار الاتحاد السوفييتي أواخر الثمانينات.

البيان: الجيش الوطني الليبي يقترب من قلب العاصمة

ليبياً, قالت صحيفة البيان "حقّق الجيش الوطني الليبي اختراقاً مهماً في معاركه نحو تحرير العاصمة، بعد إحرازه تقدّمات جديدة في مناطق عدة، وفيما دخلت معركة طرابلس مرحلة جديدة حاسمة تشي بقرب هزيمة ميليشيات الوفاق، أُميط اللثام عن برامج متكاملة لنزع سلاح الإرهابيين بعد التحرير".

وأضافت "أحرزت قوات الجيش الوطني تقدماً في مناطق عدة بطرابلس، بعد أن سيطرت بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة، عقب فرار الميليشيات المُسلحة التابعة لحكومة الوفاق الإخوانية.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن القوات تقترب الآن من قلب العاصمة، وأنها تفرض سيطرتها على جميع المداخل وتضيق الخناق على الميليشيات بما يقضي عليهم دون إحداث خسائر مدنية، وأن المجموعات الموجودة داخل العاصمة من الشباب المساند للقوات المسلحة، لديه غرف عمليات تتابع معهم جميع التطورات بانتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المقرات الإدارية، وقطع طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك.

(ي ح)