تصعيد عسكري جديد في إدلب بعد انتهاء لقاء بوتين - أردوغان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تمهيداً عنيفاً من المدفعية التركية والمجموعات المرتزقة التابعة لها على محاور سراقب شرق مدينة إدلب، بالتزامن مع استهداف الطائرات المسيرة التركية تمركزات قوات النظام في مدينة سراقب. فيما يستعد المرتزقة لهجوم عسكري على المحاور الغربية لمدينة سراقب.

في سياق ذلك، قصفت قوات النظام بالمدفعية تمركزات القوات التركية في بلدة النيرب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتواصل قوات النظام الهجوم على محور فطيرة وفليفل، إذ تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين مرتزقة تركيا، تترافق مع قصف متبادل بشكل مكثف.

وارتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم إلى 48، استهدفت خلالها أرياف سراقب وأريحا ومعرة مصرين ومناطق في جبل الزاوية بريف إدلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

كما قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام مناطق في جبل الزاوية بـ 8 غارات.

يذكر أن هذا التصعيد اليوم جاء عقب لقاء جرى بين الرئيس الروسي ونظيره التركي في موسكو للنقاش حول ملف إدلب وما يجري فيها من تصعيد.

المصدر: المرصد