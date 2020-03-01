تشييع مقاتل سرياني والإعلان عن سجل اثنين آخرين

استلم المشيعون جثمان الشهيد سمير آسيا, الاسم الحركي آرام حسكة من امام مجلس عوائل الشهداء, واتجهوا بموكب ضم العشرات السيارات المزينة صوب مزار شهداء السريان الاشوريين بحي الناصرة.

بعد وصول المشيعين الى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, بالتزامن مع عرض عسكري قدمته قوات الامن الداخلي سوتورو.

وباسم قوى الامن الداخلي سوتورو، قال آكاد حنا " نعزي ذوي الشهداء ورفاقه, الشهداء هم ايقونة الكرامة والنصر, فالشهيد هو الذي ضحى بالغالي والنفيس من اجل الدفاع ارض الوطن".

وتعهد حنا بالاستمرار في الدفاع عن كافة مكونات شعب شمال وشرق سوريا.

وقالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد السرياني فرع حسكة عبير ايليا "الشهادة هي وسام على سطورنا, ونقدم هذه التعزية لقواتنا التي تحارب على جبهات القتال في شمال وشرق سوريا".

بدوره، أشاد الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء السريان ارمين ماردو بمقاومة شعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته كرداً, عرباً, سرياناً, وامتزاج دماء ابناءها مع بعضها في تراب الوطن.

و قرأت وثائق الشهداء من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء السريان ستيلا مراد.

وخلال المراسم تم الإعلان عن سجل مقاتلين في مجلس العسكري السرياني وهم, زيد الصالح الاسم الحركي اريوس حسكة , حمزة الموسى, الاسم الحركي سبرو, وسلمت لذويهم.

ووري جثمان الشهيد سمير آسيا الثرى وسط ترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ج إ/م)

ANHA