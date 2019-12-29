تشييع شهيد في الرقة وإعلان سجل آخر

بمشاركة من أهالي مدينة الرقة وريفها و المجالس المحلية وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية شيع اهالي الرقة جثمان الشهيد الاسم محمد ياسين، الاسم الحركي بحري رقة إلى مثواه الاخير في مزار الشهداء الواقع في قرية الحكومية شمال مدينة الرقة.

وبعد تجمع المشيعين والوقوف دقيقة صمت تزامنت مع العرض العسكري أشار كل من القيادي في مجلس الرقة العسكري عبدو رقة والعضو في قوى الأمن الداخلي بالرقة محمد الزكروط الى فضل الشهداء "اللذين لا يهابون الموت ويبذلون روحهم في سبيل حرية شعوبهم وتحقيق الأمن والاستقرار لبلدهم".

كما أكدت الكلمات على "التمسك بالمقاومة والنضال في وجه كل الطامعين بضرب مكتسبات الشعوب التي تحققت بفضل دماء الشهداء والسير على خطاهم حتى آخر قطرة دم".

ومن ثم قرأت الادارية في مجلس عوائل الشهداء بالرقة أمينة محمد وثيقة الشهيدين من ثم تسليمها لذويهم ويوارى جثمان الشهيد محمد الثرى بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

ويذكر أن الشهيد محمد ياسين ارتقى إثر استهدافه أمام منزله في الرقة بعبوة ناسفة من قبل خلايا مرتزقة داعش التي نشطت في الآونة الأخيرة في حين استشهد المقاتل في قسد حازم الثلاج في إحدى معارك مقاومة الكرامة بتل أبيض خلال الهجوم التركي على مدينة تل أبيض المحتلة.

(ج م/م)

ANHA