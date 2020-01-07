تشييع جثمان شهيد والإعلان عن سجل شهيدين آخريْن في الشهباء

وشارك المئات من أهالي إقليم عفرين ،اليوم، في مراسم تشيع جثمان المقاتل في وحدات حماية الشعب جكر شيخو، الاسم الحركي رستم جودي الذي استشهد خلال مشاركته في مقاومة العصر بمرحلتها الثانية، إلى مثواه الأخير، في مزار شهداء العصر في ناحية أحرص.

فيما أعلن مجلس عوائل الشهداء خلال ذلك عن سجل الشهيدين زهير إيبو الاسم الحركي باهوز عفرين و محمد حمو الاسم الحركي سيبان عفرين اللذين استشهدا خلال مشاركتهما في مقاومة الكرامة ضد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا.

مراسم التشييع وكشف السجلات بدأت بالوقوف دقيقة صمت، أُلقيت بعدها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل العضو خليل عيسو، وباسم الإدارة الذاتية لإقليم عفرين ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي سليمان جعفر .

الكلمتان استُهلتا بتقديم العزاء لذوي الشهداء، وطالبت لهم بالصبر والسلوان.

فيما أكدت الكلمتان على أن وحدة وإصرار الشعوب في شمال وشرق سوريا تفشل سياسات الاحتلال، والأعداء في نشر التفرقة بينهم، بينما أشارتا إلى أن عفرين ستُحرر بفضل تضحيات الشهداء في سبيل ذلك.

بعدها قُرئت وثائق الشهادة من قبل العضوة في مجلس الشهداء روناهي أوسو وسُلمت لذويهم، ووُري بعدها جثمان المقاتل رستم جودي الثرى، وسط تعالي الشعارات التي تحييّ المقاومة وتمجد الشهداء.

(م ح/سـ)

ANHA