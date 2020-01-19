تشيع جثمان الشهيد نصر والإعلان عن سجل شهيد آخر في الرقة

وشارك المئات من أهالي منطقة الرقة في مراسم تشييع المقاتل عبد القادر أصفر الاسم الحركي نصر الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الرقة ,فيما كشف مجلس عوائل الشهداء عن سجل الشهيد حميد الخلف، الاسم الحركي كاوا الذي استشهد في شهر تشرين الأول من العام الماضي في مقاومة الكرامة على محور مدينة تل أبيض/ كري سبي.

المراسم جرت بمزار الشهداء بقرية الحكومية شمال الرقة، و بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تخللها عرض عسكري، قدمه مقاتلون في قوات سورية الديمقراطية، تلاها كلمة القيادي في مجلس الرقة العسكري عارف أبو عبدو الذي أشاد فيها بالتضحيات التي يقدمها مقاتلو قوات سورية الديمقراطية على الجبهات، ووقوفهم سداً منيعاً أمام الهجمات البربرية التي يشنها جيش الاحتلال التركي وداعش وجبهة النصرة، مؤكداً على السير على خطا الشهداء حتى تحرير آخر شبر من الأراضي المحتلة.

كما عزّت الإدارية بإدارة المرأة بالرقة ناديا أحمد ذوي الشهيد موضحة أن تضحيات الشهداء هي طريق الأجيال القادمة نحو الحرية والكرامة.

ثم قرأت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء أمينة العلي وثيقة الشهيد نصر وكشفت عن سجل الشهيد كاوا، وتم تسليم وثائق الشهادة لذوي الشهيدين ويوارى جثمان الشهيد نصر الثرى وسط الهتافات التي تمجد الشهداء.

(أ ع-ع ع/م)

ANHA