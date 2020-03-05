تشيع جثمان الشهيد سرهلدان إلى مثواه الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر 

وتجمّع المئات من أهالي إقليم عفرين اليوم أمام مشفى آفرين في ناحية فافين لاستلام جثمان الشهيد آدم إيريم الاسم الحركي سرهلدان ساسون المقاتل في صفوف قوات تحرير عفرين الذي استشهد أثناء تصديه لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر بتاريخ 3 آذار الجاري.

وتوجه الأهالي بموكب مهيب بعد استلامهم الجثمان إلى مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء، ولدى وصولهم وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل العضو حسن بركو الذي استهلها بتقدم التعازي لذوي الشهيد وتمنى لهم الصبر والسلوان.

فيما قال بركو في كلمته أيضاً إن الشهيد سرهلدان ضحى في سبيل تحرير أرضه وحماية شعبه.

وفي كلمة أخرى باسم مؤتمر ستار أشارت الإدارية أمينة دينكلي إلى أنهم مستمرون في مقاومتهم ضد تركيا وسياساتها.

بعد ذلك قرئت وثيقة الشهادة وسُلمت لذوي الشهيد سرهلدان من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء زينب عبدي، وُري بعدها جثمانه الثرى في المزار وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء .

(غ ع ـ ف إ/سـ)

ANHA