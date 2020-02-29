تشكيل مجلس ناحية مدينة منبج لحزب سوريا المستقبل

عقد اليوم حزب سوريا المستقبل مؤتمر ناحية مدينة منبج وذلك في صالة مركز الثقافة والفن وسط مدينة منبج، لتشكيل وانتخاب أعضاء ورئاسة ونائب مجلس ناحية منبج.

وحضر المؤتمر المئات من أهالي مدينة منبج وأعضاء من المجلس العام لحزب سوريا المستقبل إضافة إلى ممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، وعلقت في الصالة صور لشهداء حزب سوريا المستقبل ويافطات كتب عليها "الإيمان بالتعددية بوابة النصر"، "التداول السلمي للسلطة حل للأزمة السورية"، "طريق الشعب طريق الحرية".

وبدأ برنامج المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، تلتها قراءة التوجيهات العامة لحزب سوريا المستقبل ألقاها العضو في الحزب صالح حج محمد وجاء فيها: " ولكون سوريا جزءاً من الواقع الإقليمي وعدم ديمقراطية الحكم فيها ونتيجة السياسة الشمولية عبر الحزب الواحد والتعصب القومي والمذهبي وتهميش كافة المكونات وصهرها بهوية واحدة وممارسة العنف والظلم ضد كافة المكونات، كل ذلك أدى إلى انفجار جماهيري عام 2011م".

ومن ثم ألقيت كلمة باسم حزب سوريا المستقبل ألقتها رئيسة فرع منبج لحزب سوريا المستقبل عذاب العبود أشارت فيها إلى أطروحات حزب سوريا المستقبل لحل الأزمة السورية: " طرح المشروع الديمقراطي هدف لإنهاء الخلافات الداخلية، ونهج الحزب مبدأ الحوار السوري السوري بين كافة الأطراف المتصارعة على الأرض، وأكد الحزب تمسكه بوحدة سوريا أرضاً وشعباً لمواجهة كافة التحديات وسياسيات الاحتلال والتوسع من قبل الدول الاستعمارية".

ومن ثم شرح عضو حزب سوريا المستقبل عماد الموسى شروط الترشح لمجلس ناحية منبج ووضح آلية الانتخاب والتصويت لكل من الرئيس والنائب والأعضاء في مجلس الناحية، ومن ثم فتح باب الترشح للانتخاب، وجرى الانتخاب عبر صندوق الاقتراع.

وأعلنت اللجنة المستقلة المختصة بالإشراف على عملية الانتخاب وفرز الأصوات عن 15 ععضواً وعضوة رجحتم نسبة الأصوات لأن يكونوا أعضاء المجلس المنتخب لناحية منبج منهم رئيس المجلس مازن حميش ونائبته زليخة إبراهيم.

وفي ختام المؤتمر ألقى الرئيس المنتخب لمجلس تنظيم الحزب في ناحية منبج مازن حميش كلمة ختامية شكر من خلالها كل من صوت للمجلس الجديد ومن شارك في تشكيله مثمّناً الثقة التي منحوها، كما دعا لتكريس الجهود في سبيل الارتقاء بالوعي المجتمعي.

(كروب/ك)

ANHA