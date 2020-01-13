تسيير دورية مشتركة جديدة على الحدود السورية التركية غربي كوباني-تم التحديث

وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار بأن الدورية انطلقت قبل لحظات بعدما دخلت مدرعات تركية إلى الأراضي السورية من قرية آشمة غربي مدينة كوباني حيث كانت مدرعات روسية تنتظر، وبدأ الجانبان تسيير الدورية المشتركة بموازاة الحدود.

ويجري تسيير الدورية بمشاركة 8 مدرعات، 4 لكل جانب، إضافة إلى مروحيتين روسيتين.

وخرج الأهالي، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، لاستقبال الدورية في قرية جارقلي بالحجارة تعبيرا عن رفضهم لدخول مدرعات تركية إلى الأراضي السورية، إذ ينظر أهل المنطقة إلى تركيا على أنها دولة احتلال.

ومن المقرر للدورية أن تجوب قرى "آشمة، جارقلي، قران، ديكمداش، خورخوري، بوبان، سفتك، تل شعير"، على مشارف مدينة كوباني من الجهة الغربية، ثم تعود أدراجها عبر ذات الطريق لتعبر المدرعات التركية الحدود من قرية آشمة رجوعا إلى الأراضي التركية.

(ز س- د أ/ج)

ANHA