تسيير دورية مشتركة تركية-روسية غربي كوباني

الدورية المشتركة انطلقت من قرية آشمة غربي مدينة كوباني على الحدود السورية التركية.

ومن المقرر أن تجوب الدورية قرى آشمة، جارقلي، قران، ديكمداش، صليب، خورخوري، بوبان، سفتك، تل شعير، الإذاعة، سوسان، قولة، قره قوي، بيندر، مشكو وجبنة، ثم تعود لتنهي جولتها في قرية آشمة حيث ستدخل المدرعات التركية إلى الأراضي التركية، وتعود الشرطة العسكرية الروسية إلى قواعدها.

وتشارك في الدورية 4 مدرعات من كل جانب إضافة إلى طائرتين مروحيتين روسيتين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسيير دورية مشتركة على الحدود في مقاطعة كوباني بعد أن امتنعت تركيا عن الخروج مرتين بالدوريات المشتركة، في الثالث والـ 13 من الشهر الجاري، كما رفضت الخروج مرتين في إقليم الجزيرة أيضا، وذلك احتجاجاً على التصعيد الأخير لقوات النظام وروسيا في إدلب.

واستأنفت تركيا الخروج بالدوريات مع الجانب الروسي قبل نحو أسبوع عندما شاركت في دورية خرجت في ريف الدرباسية.

وكانت روسيا تسيّر الدوريات بمفردها عندما امتنعت القوات التركية من الخروج.

(د أ/ج)

ANHA