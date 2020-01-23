تسيير دورية روسية تركية مشتركة غربي كوباني

دخلت 4 مدرعات تركية إلى الأراضي السورية من منفذ حدودي في قرية آشمة غربي مدينة كوباني، ليتم من هناك البدء بتسيير دورية مشتركة تضم أيضاً 4 مدرعات روسية.

ومن المقرر أن تجوب الدورية قرى "آشمة، جارقلي، جبنة، مشكو، بيندر، خورخوري تحتاني، قولة، سوسان وصولاً إلى حاجز قوى الأمن الداخلي غرب مركز الإذاعة، ثم تعود الدورية عبر قرى سفتك، بوبان، خورخوري، ديكمداش، قران، جارقلي ثم قرية آشمة التي تنتهي عندها الدورية.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بين روسيا وتركيا على الحدود السورية التركية تنفيذاً لتفاهمات توصل إليها الرئيسان الروسي والتركي في مدينة سوتشي يوم الـ22 من تشرين الأول العام المنصرم.

(ج)

ANHA