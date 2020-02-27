تسيير دورية روسية- تركية مشتركة غرب ناحية الدرباسية

الدورية المشتركة انطلقت من قرية شيرك غرب ناحية الدرباسية 13 كم، وجابت قرى غرب ناحية الدرباسية وزركان.

الدورية سارت في قرى ظهر العرب، قيروان، كركند، تعلك، حاج أوغلي، قرمان، لتعود إلى قرية شيرك، حيث دخلت المدرعات التركية الى الأراضي التركية، وعادت الشرطة العسكرية الروسية إلى قواعدها في مدينة قامشلو.

وشاركت في الدورية 4 مدرعات من كل جانب إضافة إلى طائرتين مروحيتين روسيتين.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تسيير دورية مشتركة على حدود ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة بعد أن امتنعت تركيا عن الخروج مرتين بالدوريات المشتركة، وذلك احتجاجاً على التصعيد الأخير لقوات النظام وروسيا في إدلب، وكانت الشرطة الروسية تُسير الدورية بمفردها.

(اح/سـ)

ANHA