تركيا ومرتزقتها يقطعون الكهرباء عن تل تمر وهيئة الطاقة تعد بحل سريع

استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قبل يومين شبكات الكهرباء في قرية أم الكيف التابعة لناحية تل تمر، ونتيجة الاستهداف انقطعت الكهرباء في مركز الناحية وريفها، تقع شبكات الكهرباء بالقرب من مزرعة الأبقار التي تتمركز فيها القوات الروسية كما تمر الخطوط من نقاط الجيش السوري، عندما شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الهجوم لم تردّ عليه القوات الروسية ولا قوات النظام.

وحول استهداف الشبكات وانقطاع الكهرباء تحدث كل من أهالي الناحية وإدارة مؤسسة الكهرباء في ناحية تل تمر لوكالتنا.

انقطع خطان من خطوط الكهرباء

بيّن عضو إدارة مؤسسة الكهرباء في ناحية تل تمر فياض إسماعيل أنهم قاموا بالكشف في مكان الاستهداف لمعرفة الأضرار وإصلاح شبكة الكهرباء، وأوضح بأن الكابلات تضررت بشكل كبير نتيجة شظايا قذائف الأوبيس، وقال: " استهدفت شبكات الكهرباء بقذيفتي أوبيس ما أدى لانقطاع خطين من خطوط الكهرباء واشتعال النيران بها، قمنا بالكشف وسنحاول إصلاح الخطين اليوم، طلبنا الكابلات من مدينة الحسكة وستصل غداً، نحاول إصلاح المشكلة بالكامل وفوراً ولكن هناك خطر على حياتنا أيضاً، فنحن لا نستطيع الوصول بسهولة إلى شبكات الكهرباء لأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقومون باستهدافنا، لحل المشكلة قمنا بالتوجه للنقطة الروسية ولكنهم لم يأتوا لمقابلتنا ومناقشة الأمر لذلك اضطررنا للقيام بالكشف بأنفسنا".

ꞌيريدون إفراغ الناحية من سكانهاꞌ

المواطنة هلالة الحمادي من أهالي ناحية تل تمر قالت: " تسعى دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من وراء هذه الممارسات إلى إفراغ الناحية من سكانها وترويع الأهالي، ولكننا نقول لهم بأننا لا نخاف من ممارساتهم ولن نترك ديارنا، يريدون أن يتعبونا ولكن شعبنا لا يتعب وسيتم إصلاح شبكات الكهرباء، على دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها الخروج من بلدنا، لن تفرغ هذه المنطقة من سكانها لا الآن ولا في أي وقت لأن هذه الأرض أرضنا".

كما استنكرت هلالة عدم رد النظام السوري والقوات الروسية على الهجمات وقالت:" من المفترض أن النظام السوري والقوات الروسية أتوا لحماية المنطقة ولكن لا يوجد أي شيء من هذا القبيل على أرض الواقع، الاحتلال التركي ومرتزقته يشنون الهجمات إلا أن النظام السوري والقوات الروسية لا يردون عليها، وجودهم شكلي فقط وهم موجودون للتفرج على الهجمات".

ꞌشبكة الكهرباء تقع بالقرب من النقطة الروسية ولكن الروس والنظام السوري يلتزمون الصمتꞌ

من جهته أشار المواطن سلمان يونس إلى أن قرى ناحية تل تمر تتعرض بشكل يومي للهجمات وقال:" يتم استهداف المدنيين بشكل وحشي، لم يكتفوا باستهداف المدنيين بل قاموا أيضاً باستهداف شبكات الكهرباء لدينا، ومنذ يومين ونحن نعاني من انقطاع الكهرباء. يريدون إفراغ الناحية من سكانها الأصليين وإجراء تغيير ديمغرافي للمنطقة، روسيا والنظام السوري وأمريكا ملتزمون بالصمت ما يدل على أنهم شركاء في الهجمات، على الرغم من الحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الهجمات مستمرة بشكل يومي لا يوجد أي وقف لإطلاق النار على أرض الواقع، شبكة الكهرباء تقع بالقرب من نقطة القوات الروسية إذا كانت هناك هدنة لما كان سيتم استهداف نقاط القوات الروسية أو النظام السوري، القوات الروسية لم ترد على الهجمات هي فقط تقوم بمناوشات مع القوات الأمريكية على الطرقات".

وأوضح يونس بأنهم سيقاومون حتى النهاية في وجه الهجمات والانتهاكات التي يتعرضون لها، وقال:" نقول للدولة التركية المحتلة بأنه لا يوجد لكِ أي عمل في منطقتنا، ولا نقبل بإجراء أي تغيير ديمغرافي في مناطقنا".

(م م)

ANHA