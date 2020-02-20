تركيا ومرتزقتها يقتحمون النيرب وقوات النظام تدمر عربات تركية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هجوماً عنيفاً تنفذه قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب الشرقي، وذلك بعد عملية تمهيد مكثفة بعشرات القذائف الصاروخية، وتمكنت القوات المهاجمة من اقتحام البلدة، والسيطرة على نحو نصفها وسط استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى بين الجانبين.

وبدورها قالت روسيا اليوم: إن قوات النظام دمرت عدداً من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه النيرب.

فيما نقلت قناة العربية الحدث عن مصادرها تأكيدها أن الطيران الروسي يقصف محيط النيرب لوقف تقدم المجموعات المرتزقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد أمس قوات النظام, فيما رد الكرملين عليه قائلاً بأن الهجوم التركي على النظام هو سيناريو سيء.

(ي ح)