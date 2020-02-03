تركيا تعلن مقتل 4 جنود وإصابة 9 آخرين في قصف لقوات النظام

وقالت الوزارة: "إن قوات النظام نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقاً".

وبحسب الوزارة فإن "القوات التركية ردّت على القصف، ودمرت أهدافاً لها في إدلب".

وأدخلت قوات الاحتلال التركي أرتالاً عسكرية كبيرة إلى أرياف إدلب وحلب, وقصفت الطائرات الروسية ظهر أمس، محيط أحد الأرتال عند مروره بريف حلب.

وتشهد ما تسمى منطقة "خفض التصعيد" معارك عنيفة وقصفاً مكثفاً, حيث تشن قوات النظام هجوماً على ريف إدلب بعد سيطرتها على معرة النعمان, فيما يشن مرتزقة تركيا هجوماً على ريف حلب.

وتأتي هذه التطورات بعد مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا قائلاً إنه لم يعد هناك شيء اسمه اتفاقيات سوتشي وأستانا.

(ي ح)