تركيا تختبر العزم الروسي في سوريا وواشنطن تعطي طالبان شرعية عالمية

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى الوضع في إدلب والتصعيد الروسي التركي, بالإضافة غلى اتفاق واشنطن مع طالبان.

وول ستريت جورنال: إسقاط تركيا لطائرتين سوريتين هو اختبار للعزم الروسي بخصوص دعم الأخير للأسد

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها إسقاط طائرات للنظام, وفي هذا السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال "يأتي هجوم تركيا في الوقت الذي تواصل فيه القوات السورية هجومها على آخر جيب للمتمردين بعد سنوات من الحرب الأهلية"

وأسقط سلاح الجو التركي اثنين من المقاتلات السورية، والذي يعدّ اختباراً لهيمنة روسيا على المجال الجوي السوري، حيث استمرت معركة السيطرة على آخر معقل للمتمردين بالقرب من الحدود التركية.

وأكد النظام أنه تم إسقاط طائرتين من طائراتها يوم الأحد، مضيفة أن قائدي الطائرتين تمكنا من القفز بالمظلات إلى بر الأمان, وتم استهداف طائرة سوخوي سو 24 الروسية الصنع فوق شمال غرب سوريا فوق المناطق التي يسيطر عليها النظام.

التايمز: طالبان تتهم الحكومة الأفغانية بخرق شروط اتفاق السلام الأمريكي

وبخصوص اتفاقية واشنطن وطالبان قالت صحيفة التايمز: "انتقد أحد قادة طالبان الحكومة الأفغانية لرفضه تسليم السجناء بعد يوم من اتفاق سلام تاريخي بين المجموعة الإرهابية وواشنطن".

واعتبر أحد قادة طالبان:" أن هذا الاتفاق هو انتصار لطالبان، وإنقاذ ماء الوجه للأمريكيين".

وقال أحد قادة طالبان لصحيفة التايمز : "إنه يوم تاريخي أعطى حركة طالبان شرعية عالمية, سيبقى مقاتلونا في حالة تأهب, لقد رأينا أن الحكومة العميلة في كابول قد رفضت بالفعل إطلاق سراح سجناء طالبان, لن تدعم طالبان نظام كابول الحالي، وسندافع عن أنفسنا إذا كان هناك أي انتهاك للاتفاق ".

وكان قد رفض الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الأحد، طلباً من حركة طالبان بالإفراج عن 5 آلاف سجين من الحركة، كشرط لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية وشخصيات مدنية، كما جاء في اتفاق وقّعته الولايات المتحدة مع الحركة.

وقال غني للصحفيين في كابل، بعد يوم من توقيع الاتفاق في قطر لبدء تسوية سياسية بهدف إنهاء أطول حرب تشارك فيها الولايات المتحدة: "لم تقطع حكومة أفغانستان أي تعهد بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان".

(م ش)